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20:50, 18 ноября 2020 года Приказы по дистанционке каждый вуз Орловской области принимает самостоятельно Речь о сроках полного перевода на удаленный формат обучения.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По ряду специальностей, где есть прикладная часть, будет вариативный подход. Условно говоря, очно-заочный. Где возможно – дистанционный, где невозможно – практический. Что касается жилья, так как многие снимают квартиры, было поручено ректорам установить конкретные сроки перехода на дистанционный режим. В большинстве случаев – это по 31 декабря. Где-то чуть больше, как институт культуры. Сроки будут установлены приказами. По поводу колледжей – вопрос будет обсуждаться завтра на оперштабе».





Анастасия Дорохова



