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20:52, 18 ноября 2020 года

Андрей Клычков обратился к «товарищам детям»

Каждый раз к эфиру губернатора в соцсетях подключаются школьники и просят закрыть школы. Сегодня он ответил еще раз о возможности добровольного перехода на дистанционный формат обучения.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы предоставили возможность тем, кто хочет перевести детей на дистанционное обучение, – родители могут написать заявление. Проверку проводили, понимаем, что в ряде сельских районов есть перебои с интернетом. Дети пишут, что хотят перейти на дистанционку. Уважаемые товарищи дети, если у вас есть такие пожелания – подходите к родителям, пусть они пишут заявление».



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