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20:57, 18 ноября 2020 года Система выдачи бесплатных лекарств больным коронавирусом орловцам отрабатывается Подробности сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Денежные средства поступили. Мы отработали по каждому району необходимое количество волонтеров, общественников. За один день это все не решится. Многие пишут «Мы вот болели, нам лекарства не предоставляли». Но деньги федеральные поступили только сейчас. Мы за короткий промежуток времени отработали саму систему предоставления лекарств: терапевты, скорая помощь, поликлиники, общественники. Безусловно, выйдем на рабочий режим».





Анастасия Дорохова



