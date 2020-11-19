В Орловской области работает 140 волонтеров-медиков

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21:02, 18 ноября 2020 года
В Орловской области работает 140 волонтеров-медиковБольшая часть – непосредственно в больницах.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас работает 140 волонтеров из медицинского колледжа и медицинского института ОГУ имени И.С. Тургенева. 98 из них – непосредственно в медицинских учреждениях, 42 – в различных колл-центрах».
Отмечено, что всем учащимся будет выказано «особое отношение» на сессии. Также учреждена денежная доплата в размере 10 тысяч рублей.
Анастасия Дорохова