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21:10, 18 ноября 2020 года Андрей Клычков разобрался, какие градусники нужны орловцам в 2020 году Вопрос о нехватке ртутных термометров был поднят сегодня в рамках прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В 2020-м году ртутные градусники перестали выпускать. Остатки поставщики реализуют по 400 рублей. Мне кажется, сейчас у всех есть дома ртутные градусники. Если их нет – можно покупать электронные. Сейчас такая цена, это нерегулируемое направление».

Кстати, сегодня глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин пообещал возвращение ртутных градусников в аптеки Орловской области. Иван Залогин: «В Российской Федерации есть один отечественный производитель этих градусников, остальные импортировались. Предприятие это не работает на склад, вся его продукция разлетается очень быстро. Как только будут увеличены поставки, ртутные градусники естественно будут появляться в аптеках, и мы все сможем их приобретать».





Анастасия Дорохова



