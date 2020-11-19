четверг 19.11.2020 01:28:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:13, 18 ноября 2020 года

Андрей Клычков посоветовал орловцам посещать более одной аптеки в поисках лекарств

Или отслеживать информацию в интернете.


Проблема нехватки медикаментов обсуждалась сегодня в рамках прямого эфира в соцсетях.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Ежедневно в ручном режиме ищем лекарства для 50-60 человек. Когда человек зашел в одну аптеку, там лекарства нет, и считает, что их нет в принципе. С ними есть сложности. Лекарства обеспечиваем в большем объеме, чем раньше. Вопрос хоть и непростой, но решается. Вот мне пишут: «В какой аптеке есть гриппферон?». Ну. я лет через 7-8 готов перейти на работу, готов информировать людей по таким простым вопросам. Ну, вы хотя бы в интернете наберите».



Анастасия Дорохова
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.