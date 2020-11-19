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21:13, 18 ноября 2020 года Андрей Клычков посоветовал орловцам посещать более одной аптеки в поисках лекарств Или отслеживать информацию в интернете.





Проблема нехватки медикаментов обсуждалась сегодня в рамках прямого эфира в соцсетях. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Ежедневно в ручном режиме ищем лекарства для 50-60 человек. Когда человек зашел в одну аптеку, там лекарства нет, и считает, что их нет в принципе. С ними есть сложности. Лекарства обеспечиваем в большем объеме, чем раньше. Вопрос хоть и непростой, но решается. Вот мне пишут: «В какой аптеке есть гриппферон?». Ну. я лет через 7-8 готов перейти на работу, готов информировать людей по таким простым вопросам. Ну, вы хотя бы в интернете наберите».





Анастасия Дорохова



