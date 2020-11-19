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21:22, 18 ноября 2020 года Андрей Клычков: «Свой новогодний корпоратив я всегда провожу дома» Глава региона сообщил орловцам, что заведения общепита не будут принимать заказы на обслуживание корпоративов.





Общепит в Орловской области не будет обслуживать новогодние праздники. Такую информацию озвучил в прямом эфире губернатор Орловской области Андрей Клычков Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Ситуация непростая. Проводили совещания с представителями общепита. Будем смотреть, чем можем помочь. Общепит уведомляем, чтобы не брали заказы, не закупали продукты. Ситуация не позволяет, чтобы общепит работал в новый год».





Анастасия Дорохова



