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10:51, 19 ноября 2020 года Под Орлом в опрокинувшемся автомобиле пострадал пассажир ДТП произошло накануне в 12:20 на автодороге Ливны-Русский Брод-Верховье.





Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21101, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 55-летний пассажир получил телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, 1 погиб.





Орловское Информбюро



