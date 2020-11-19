Под Орлом в опрокинувшемся автомобиле пострадал пассажир

|
|
|Главная » Новости
10:51, 19 ноября 2020 года
Под Орлом в опрокинувшемся автомобиле пострадал пассажирДТП произошло накануне в 12:20 на автодороге Ливны-Русский Брод-Верховье.
Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21101, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 55-летний пассажир получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, 1 погиб.
Орловское Информбюро