Главная » Новости



10:55, 19 ноября 2020 года Несоблюдение дистанции привело к ДТП Авария произошло 18 ноября в 19:05 на 27 километре автодороги Орел – Ефремов.





Водитель, управляя ВАЗом десятой модели, врезался в автомобиль «Вольво» с полуприцепом, который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир «десятки» получили телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, 1 погиб.





Орловское Информбюро



