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11:00, 19 ноября 2020 года В Орловской области за сутки выявлен 141 случай коронавирусной инфекции Два человека скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 934 человека. За сутки выявлен 141 случай заболевания. Два человека скончались. Всего в области летальный исход был зафиксирован 175 раз.



За сутки выписано 186 человек.



Всего за период пандемии заразилось 14 495 орловцев, выздоровело – 11 386 человек.



В стране за минувшие сутки выявлено 23 610 новых фактов заболевания COVID-19, за все время пандемии в России подтвердилось 2 015 608 случаев заражения. В данный момент лечатся 454 102 человека. Выздоровело 25 573 человека, всего – 1 526 656. Скончалось 463 человека, за все время разгула коронавируса умерло 34 850 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.





Орловское Информбюро



