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11:44, 19 ноября 2020 года Вакцина от коронавируса. Испытано на себе Заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ им. З.И. Круглой Иван Симаков в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал, как прошло вакцинирование.





Сегодня разработаны российские вакцины. Вакцина «Спутник», вакцина новосибирского института «Вектор» и на подходе вакцина института имени Чумакова. Чем они отличаются, и как они работают?

- Первая вакцина, которая получила регистрацию, это вакцина «Спутник» из центра имени Гамалеи. Это векторная вакцина. Взяли аденовирус, который вызывает обычную простуду, он специально ослабляется, и в его генетический код вносят белки, характерные для белков коронавируса. Попадая в организм вместе с вакциной, клетки аденовируса доставляют данный белковый материал, и формируется иммунный ответ организма непосредственно на белки коронавируса. Вторая вакцина, которая разработана «Вектором», характеризуется другим механизмом. Это просто белковый коктейль. Там нет генетического материала, там нет вирусов, там только белки непосредственно коронавируса. Иммунный ответ на эту вакцину будет отличаться - теоретически, пока только проходит третий этап исследований. Эта вакцина должна вызывать меньшую реакцию, но способна формировать естественный иммунитет непосредственно к белкам вируса.



Третья вакцина, которую разрабатывает институт имени Чумакова, это инактивированная цельновирионная вакцина. Берется инактивированный вирус SARS COV-2, но пока эта вакцина не прошла регистрацию, поэтому говорить о ней пока преждевременно.



Давайте рассмотрим вакцину «Спутник» более подробно.

- Данный аденовирус, который сформирован и в который вставлены белки коронавируса, проникает в клетку. Аденовирус - как тележка, он доносит белки коронавируса в клетку организма человека, и на этот белок возникает иммунный ответ, появляются антитела, формируется иммунитет. Соответственно, после проведения вакцинации в полном объеме - после введения двух компонентов вакцины - у человека формируется стойкий иммунный ответ, появляются антитела, который защитят от дальнейшей коронавирусной инфекции.



Как белки могут защитить от инфекции?

- Эта вакцина более щадящая, с учетом того, что нет никакого генетического материала. Нет непосредственно вирусов, есть только белки. Теоретически, возможно будет менее стойкий иммунитет, потому что реакция идет только на чужеродный белок. В дальнейшем будет установлено, как длительно будет сохраняться иммунный ответ. Но даже если произошло снижение антител, надо понимать, что уже произошло столкновение с неизвестным антигеном, с белками коронавируса, то в дальнейшем в случае повторного заражения у человека будет быстрее формироваться иммунный ответ и может быть даже более легкое течение даже при снижении антител.



Вы лично привились вакциной «Спутник». Когда это было, как это происходило, и как вы ее перенесли?

- Вначале перед введением первого компонента вакцины мы все прошли обследование на антитела, убедились, что у нас антител к коронавирусу нет, прошли обследование на вирус методом ПЦР, убедились, что мы не заражены, и прошла вакцинация. Последовало наблюдение за вакцинируемыми. Что касалось конкретно меня, после введения вакцины отмечались реакции - повышение температуры тела до 38 градусов, появился озноб, общая слабость. Эти симптомы сохранялись несколько часов, а в течение суток полностью исчезли, как будто их и не было. Ощущалась небольшая болезненность в месте укола. У моих коллег наблюдалось покраснение в месте инъекции, у меня не было. Это все было после первого введения. Через три недели ввели второй компонент вакцины. Это прошло вообще без каких-то приключений - и общих реакций, ни местных лично я на себе не наблюдал. Что касается моих коллег, у всех примерно схожая картина.



Имеются противопоказания. Посоветуйтесь со специалистом.





Елена Литинская



