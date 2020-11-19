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12:04, 19 ноября 2020 года

Роковой разворот легкового автомобиля привел к аварии с рейсовым автобусом

ДТП произошло накануне на въезде в поселок Знаменка. Корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов был на месте ДТП.


Как сообщили в ГИБДД, водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» совершал разворот в неположенном месте и допустил столкновение с автобусом «Мерседес», совершавшим рейс «Москва – Курск».

У автобуса оказалась повреждена передняя часть кузова. В нем находились 18 пассажиров и два водителя. Пострадавших нет. К несчастью, 50-летний водитель иномарки скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

Удар был настолько сильный, что сотрудникам МЧС пришлось применять специальную технику, для того чтобы достать тело мужчины. Работали гидравлическим инструментом. Спасателям пришлось срезать крышу и отрывать двери.

Что конкретно произошло - не справился с управлением или нарушил правила, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.


Всеволод Трифонов
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