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12:24, 19 ноября 2020 года Замглавы администрации Хотынецкого района получила условный срок по делу о качелях, убивших ребенка Трагедия произошла в начале январе этого года. 12-летний мальчик упал с качелей и получил травму, несовместимую с жизнью. Бригада скорой помощи констатировала фактически мгновенную смерть.





Виновной в халатности, повлекшей травмирование двух детей, один из которых скончался, признана замглавы администрации Хотынецкого района.



Чиновницу обвинили в нарушении должностных обязанностей: она подписала акты приемки установленных на детской площадке качелей, предназначенных для детей, передвигающихся на инвалидных колясках, не убедившись в их безопасности для эксплуатации. При этом установленные качели не соответствовали нормативным требованиям.



В результате малолетний ребенок, катаясь на качелях, получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью. А другой ребенок соскользнул в имеющийся в них широкий проем, получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.



Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности должностного лица и назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Также по приговору суда она лишена права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года, сообщает сайт областной прокуратуры.



Приговор районного суда не вступил в законную силу.





Орловское Информбюро



