Орловцам предложили поменять сигарету на конфету

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12:25, 19 ноября 2020 года
Орловцам предложили поменять сигарету на конфетуВ Орловской области курит каждый второй мужчина и меньше 10% женщин. Такие цифры привел Орелстат. Сегодня есть повод улучшить статистику. Отказаться от вредной привычки предлагают активисты «Молодежки ОНФ».
Отказаться от пагубной привычки и обменять сигарету на мандарин или конфету - с такой акцией активисты «Молодежки ОНФ» вышли на улицы города. Однако на обмен соглашались далеко не все, хотя и курящих людей встретилось немного.
Известно что курение может спровоцировать множество заболеваний, причем не только у заядлых курильщиков. Пассивное курение также способно ухудшить здоровье людей, особенно детей.
К счастью, в день акции курильщиков нам встретилось очень мало. Возможно, они подключились к лозунгу «День без табака», а может и вправду, вредителей собственному здоровью в Орле стало меньше.
Татьяна Тимохина