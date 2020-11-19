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12:42, 19 ноября 2020 года В Болховском районе при пожаре погибла женщина Трагедия произошла накануне вечером.





Сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 18:34. Загорелся жилой дом в деревне Хотетово Болховского района.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Орловской области, в 21:16 было обнаружено тело женщины 1968 года рождения. В результате пожара жилой дом выгорел на площади 54 квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.





Орловское Информбюро



