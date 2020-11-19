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12:44, 19 ноября 2020 года

Итоговое собеседование для 9 классов по русскому может пройти дистанционно

Итоговое собеседование по русскому языку для учеников 9 классов, чтобы получить допуск к ОГЭ, запланировано на 10 февраля 2021 года, но может пройти в дистанционном формате из-за пандемии. Комментарий эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгении Матвеевой.


Стало известно, что итоговое собеседование для 9-классников может пройти в дистанционном формате. В пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки отметили, что такой сценарий возможен, если эпидемиологическая ситуация в России не стабилизируется. Напомним, что итоговое собеседование является допуском к государственной итоговой аттестации (ОГЭ). Сейчас оно запланировано на 10 февраля 2021 года.

Вопросы по перенесению даты или полной отмене итогового собеседования пока не обсуждается публично. Решающим фактором в уточнении этого вопроса будет эпидемиологическая ситуация в стране. Если появятся соответствующие рекомендации Роспотребнадзора Министерства здравоохранения, то, скорее всего, органами исполнительной власти будет рекомендовано провести собеседования дистанционно. Такая схема была апробирована некоторыми регионами в прошлом году.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – уже сейчас с введением элементов дистанционного обучения в регионах или полностью перейдя на домашнее дистанционное обучение до февраля 2021 года – в школах итоговое сочинение для 11-классников планируют перенести на другую дату. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что если эпидемиологическая ситуация не будет стабилизироваться по стране, то с большой вероятностью будут приниматься антикризисные меры, чтобы даты итогового сочинения были перенесены. Даты должны быть едиными для всех регионов России. Итоговое решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие дни.


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