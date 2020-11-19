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07:49, 19 ноября 2020 года

Модель итогового сочинения хотят поменять

Изменения не коснутся выпускников этого года. Комментарий эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгении Матвеевой.


Анзор Музаев, глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, считает со следующего учебного года, является необходимым изменение модели итогового сочинения для 11-классников. Он напомнил, что «зачёт» за сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по русскому языку. Тематика или пять открытых направлений тем сочинений озвучивается заранее – в начале учебного года. Сразу появляются сайты, которые публикуют сотни и тысячи готовых шаблонов. И вместо собственного творчества ученики пытаются подогнать эти шаблоны под конкретную тему.

Разработчики отмечают, что из-за пандемии коронавируса изменения не коснутся выпускников этого года.

Глава Рособрнадзора отметил, что в этом году было принято очень верное и взвешенное решение – кардинально подходы не менять. Сейчас не то время. Просто потому, что не нужно ещё больше усложнять и так непростую жизнь наших выпускников. В будущем, конечно, надо вернуться к этому вопросу. Действующая модель неплохая, но она действительно устарела.

Исходя из санитарно-эпидемиологических событий этого года – дату сочинения могут изменить. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», – сказал Музаев. Соответствующее решение может быть принято уже в ближайшие дни. Если дата будет перенесена, то она всё равно будет единой для всех регионов. «Мы не предполагаем сценария, когда какие-то субъекты напишут и расслабятся, а другие не напишут.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – итоговое сочинение в этом году запланировано на 2 декабря. Дополнительный срок проведения сочинения назначен на февраль и май 2021 года.

Открытые темы для сочинения в этом году уже объявлены. Это: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения», «Время перемен», «Разговор с собой». Конкретные темы ученики узнают за 15 минут до начала сочинения в каждом регионе.

Напомним, что сейчас итоговое сочинение запланировано на 2 декабря. Дополнительный срок проведения сочинения назначен на февраль и май 2021 года.


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