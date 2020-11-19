Главная » Новости



15:46, 19 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Два года условно получила сотрудница администрации района за подписанный акт приемки качелей-убийц.



- Плюс 141 случай заражения за сутки. В регионе ждут экспресс-тесты и прорабатывают механизм доставки лекарств больным коронавирусом. Деньги на это уже есть.



- Остановка не по расписанию. В ДТП попали легковой автомобиль и рейсовый автобус. Пассажиры - не пострадали. Водитель легковушки погиб.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



