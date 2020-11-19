В Детском парке в Орле включили видеонаблюдение

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14:35, 19 ноября 2020 года
В Детском парке в Орле включили видеонаблюдениеЗа посетителями будет следить 31 камера.
Парк открылся для посещения в начале сентября, и уже через несколько дней появились проблемы – аттракционы стали ломаться. Повреждения тогда списали на вандалов.
Теперь же, введя в эксплуатацию систему видеонаблюдения, будет возможность отследить виновных в порче объектов в Детском парке. Камеры ведут мониторинг в прямом эфире, а все данные сохраняются на долгое время.
Сейчас устройства подключены только к системе безопасности самого парка, но затем их объединят с комплексом «Безопасный город», чтобы у правоохранителей тоже был доступ к записям – сообщает сайт орловской мэрии.
Фото сайт орловской мэрии
Артём Ежаков