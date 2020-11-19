Главная » Новости



14:39, 19 ноября 2020 года В Орловской области сделано почти 300 тысяч тестов на коронавирус Эту информацию озвучили на сегодняшнем заседании оперативного штаба.





Докладчиком выступил глава областного Роспотребнадзора Александр Румянцев. Согласно приведенной статистике, больше половины тестов выполнено региональным Центром гигиены и эпидемиологии – 159 036 исследований. На долю ещё пяти лабораторий при государственных учреждениях пришлось 100 332 выполненных тестов. Частные клиники провели оставшийся объем работ.



Методом ПЦР на вчерашний день был охвачен показатель в 293,9 исследований на 100 тысяч человек – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



