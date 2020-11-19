Студенты колледжей и техникумов Орловской области уходят на дистанционку

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14:42, 19 ноября 2020 года
Студенты колледжей и техникумов Орловской области уходят на дистанционкуСоответствующее решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба.
Учреждения среднего профессионального образования, вслед за высшими учебными заведениями, перейдут на дистанционнный формат обучения. И те, и другие начнут работать в этом режиме с 23 ноября. Конкретных сроков отмены принятых распоряжений нет – удаленная учеба введена до особого распоряжения. До 1 декабря из общежитий расселят всех студентов - они поедут по местам жительства.
Аналогичный формат запланирован для промежуточной аттестации, кроме демонстрационного экзамена.
Что касается информации по школам, то сейчас на смешанной форме обучения из-за коронавируса находятся 83 школы. Из дома учатся 1 415 школьников – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков