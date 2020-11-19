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15:10, 19 ноября 2020 года В Орловской области немного разгрузили коечный фонд Такой вывод можно сделать на основе новых данных, озвученных на заседании оперативного штаба.





Руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин сообщил, что на сегодняшнее утро в Орловской области было примерно 17% коечного фонда. Общее количество коронавирусных мест в больницах региона – 1 372.



Также он отметил положительную тенденцию преобладания выписки пациентов над госпитализацией. За последние четыре дня в стационары положили 340 человек, а выписали – 352.



Напомним, что накануне зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании президента с кабинетом министров отметила напряженную ситуацию с местами для госпитализации больных COVID-19 в Орловской области. Позавчера утром в регионе было занято более 95% коек.

Одним из решений проблемы станет перепрофилирование хирургического корпуса в больнице имени Семашко под многопрофильный коронавирусный госпиталь. Работы там ведутся с прошлой недели – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



