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15:10, 19 ноября 2020 года

В Орловской области немного разгрузили коечный фонд

Такой вывод можно сделать на основе новых данных, озвученных на заседании оперативного штаба.


Руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин сообщил, что на сегодняшнее утро в Орловской области было примерно 17% коечного фонда. Общее количество коронавирусных мест в больницах региона – 1 372.

Также он отметил положительную тенденцию преобладания выписки пациентов над госпитализацией. За последние четыре дня в стационары положили 340 человек, а выписали – 352.

Напомним, что накануне зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании президента с кабинетом министров отметила напряженную ситуацию с местами для госпитализации больных COVID-19 в Орловской области. Позавчера утром в регионе было занято более 95% коек.
Одним из решений проблемы станет перепрофилирование хирургического корпуса в больнице имени Семашко под многопрофильный коронавирусный госпиталь. Работы там ведутся с прошлой недели – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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