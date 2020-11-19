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15:14, 19 ноября 2020 года Сегодня - День ракетных войск и артиллерии В Орле к памятнику Артиллеристам принесли цветы.





Впервые День ракетных войск и артиллерии был установлен в 1944 году. Дата была выбрана неслучайно - 19 ноября 1942 года советская артиллерия разгромила армию Вермахта под Сталинградом.



Это сражение стало переломной точкой в противостоянии фашистам не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне.

Сегодня в связи с эпидобстановкой торжественных мероприятий в Орле не было, однако к памятнику Артиллеристам уже с утра несли цветы.





Юлия Опанасюк



