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15:16, 19 ноября 2020 года В Орловской области свыше половины работников школ и детских садов привиты от гриппа Новая статистика была озвучена на сегодняшнем заседании оперативного штаба.





От общего количества работников дошкольных образовательных учреждений получили укол 83% – это больше 7 тысяч сотрудников. В школах привит 71% – более 8,5 тысяч человек.



Продолжается и детская вакцинация. Она проведена 6,6 тысячам детсадовцам, или 22%. Также привито около 30 тысяч школьников – это 40%, сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



