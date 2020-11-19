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15:47, 19 ноября 2020 года В Орле начали готовиться к новогодней ярмарке Уже готовят традиционные для города домики-шале.





Сборка маленьких павильонов началась в Детском парке. Здесь будут работать четыре домика. Остальные появятся в традиционных для горожан местах – улице и площади Ленина, сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



