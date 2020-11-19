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16:30, 19 ноября 2020 года Большинство орловских семей тратит областной материнский капитал на жилье Общая сумма выплат в этом году составила 78 миллионов рублей.





С начала месяца и на середину текущего месяца правом регионального семейного капитала воспользовались 586 многодетных семей. Большинство из них решило улучшить жилищные условия – так распорядились деньгами 356 семей, а отремонтировать свои дома захотели 139 ячеек общества. Автомобильный транспорт приобрели 85 семейств, а ещё 6 оплатили своим детям учебу – сообщает сайт областного правительства.





Орловское Информбюро



