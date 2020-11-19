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10:00, 19 ноября 2020 года

Корреспондент ГТРК «Орел» в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Орловской области

Непростая ситуация с ковидными койками в медучреждениях Орловской области обсуждалась на федеральном уровне.


Темп распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе уже несколько недель выше весенних пиков - чуть меньше полутора сотни случаев заболевания в день - за предыдущие сутки 139. От коронавируса сейчас лечатся около трёх тысяч орловцев. Как известно, на федеральном уровне обсуждалась непростая ситуация с ковидными койками в медучреждениях Орловской области. Их развёрнуто почти 1400, и лишь около 10% из них сейчас свободны. Новые места для ковидных больных создаются - почти переоборудован корпус в Кромской районной больнице - там появится 70 новых коек. И ещё 200 планируется запустить в орловской больнице скорой медицинской помощи имени Семашко.

Также областной департамент здравоохранения сейчас усиливает новым оборудованием три ПЦР-лаборатории, для увеличения количества тестов на коронавирус. Сейчас в день проводится 2000 исследований, дополнительные мощности позволят увеличить количество тестов до 4 тысяч в день.

Продолжают действовать в регионе и ограничительные меры - общепит и увеселительные заведения работают до 23-х часов, а орловские вузы, по решению регионального оперштаба по коронавирусу, переходят на дистанционку. Иногородних студентов отпускают по домам.


Антон Киселёв
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