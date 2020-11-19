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Главная » Новости

17:18, 19 ноября 2020 года

За освещение микрорайона «Зареченского» в Орле взялись депутаты

Проблема обсуждалась сегодня на заседании комитета по строительству и перспективному развитию муниципалитета.


Всего в проблемном микрорайоне восемь улиц, но только на трех из них смонтировано наружное освещение. Причиной такой ситуации стала планировка – установка ЛЭП была предусмотрена только на территориях многоквартирных домов, исключая сеть улиц и дорог.
 
До конца года места, где есть проблемы со светом, будут отмечены. После этого у регионального правительства попросят дополнительные средства из Дорожного фонда – от 6 до 7 миллионов рублей. 
 
Проблема освещения в «Зареченском» не единственная – здесь нет остановочных павильонов. При наличии денег некоторые из них могут сделать уже в следующем году.
 
Весь объем работ в микрорайоне Орлу не по карману. К вопросам освещения и остановок депутаты вернутся в 2021 году – сообщает сайт городской администрации.



Артём Ежаков
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