За освещение микрорайона «Зареченского» в Орле взялись депутаты

Проблема обсуждалась сегодня на заседании комитета по строительству и перспективному развитию муниципалитета.

Всего в проблемном микрорайоне восемь улиц, но только на трех из них смонтировано наружное освещение. Причиной такой ситуации стала планировка – установка ЛЭП была предусмотрена только на территориях многоквартирных домов, исключая сеть улиц и дорог.



До конца года места, где есть проблемы со светом, будут отмечены. После этого у регионального правительства попросят дополнительные средства из Дорожного фонда – от 6 до 7 миллионов рублей.



Проблема освещения в «Зареченском» не единственная – здесь нет остановочных павильонов. При наличии денег некоторые из них могут сделать уже в следующем году.



Весь объем работ в микрорайоне Орлу не по карману. К вопросам освещения и остановок депутаты вернутся в 2021 году – сообщает сайт городской администрации.