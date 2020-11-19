В Орловской области вспыхнул очаг африканской чумы свиней

Опасная для этих животных болезнь появилась на территории личного подсобного хозяйства в Ливенском районе.

Положительную пробу на возбудителя заболевания выявили второго ноября, с пятого числа указом губернатора Клычкова был введен карантин. В самом очаге заражения уничтожили 69 свиней.



В одной из угрожаемых зон из 14 заболевших животных два подверглись внутрихозяйственному убою, что является нарушением, в связи с чем было возбуждено административное производство. Других утилизировали по всем правилам.



Также начали проверять предприятие по производству кормов и придорожное кафе, в которых владелица проблемного хозяйства занимает руководящие должности.



В самом очаге биологические отходы закапывались, а не вывозились на санутильзавод. Не было ограждения, оборудования для дезинфекции обуви, а также использовались сомнительные корма.



В кафе обнаружилось мясо, которое лежало в целлофане без маркировки, а также другой факт нарушения условий хранения продуктов животноводства.

Как сообщает сайт регионального Россельхознадзора, в отношении хозяйки было возбуждено административное дело.