До конца недели на мосту Дружбы залатают деформационные швы

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18:40, 19 ноября 2020 года
До конца недели на мосту Дружбы залатают деформационные швыВсего их восемь.
Гарантийные работы начались в начале недели. Полностью движение перекрывать не стали – сначала рабочие разберутся с полосой следования с улицы 5 Августа на Розы Люксембург, затем перейдут на обратное направление.
Окончательно мост Дружбы ещё не принят, а подрядчик не получил всю сумму за ремонт целиком – сообщает
сайт орловской мэрии.
Фото пресс-службы администрации г. Орла.
Артём Ежаков