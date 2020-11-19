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18:40, 19 ноября 2020 года До конца недели на мосту Дружбы залатают деформационные швы Всего их восемь.





Гарантийные работы начались в начале недели. Полностью движение перекрывать не стали – сначала рабочие разберутся с полосой следования с улицы 5 Августа на Розы Люксембург, затем перейдут на обратное направление.



Фото пресс-службы администрации г. Орла. Окончательно мост Дружбы ещё не принят, а подрядчик не получил всю сумму за ремонт целиком – сообщает сайт орловской мэрии.Фото пресс-службы администрации г. Орла.





Артём Ежаков



