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19:00, 19 ноября 2020 года Орловский оперштаб принял новые ограничения в связи с коронавирусом Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе достаточно тяжелая. За последние сутки коронавирус выявлен у 141 человека. Активно болеют 2 934 орловца.





Орловские учреждения средне-профессионального образования перейдут на дистанционку вместе с вузами с 23 ноября. В очном формате будут проводиться только демонстрационные экзамены. Студентов из общежитий расселят - иногородних отпустят по домам, иностранцы начнут отбывать по возможности. До этого момента за них отвечают руководители образовательных учреждений. Наталия Балашова, начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области: «Наши проверки, которые проходят периодически в общежитиях вуза, выявляют огромное количество иностранных студентов, которые не имеют медицинских страховок. В случае заболевания лечение ложится на руководство вуза. На это нужно отреагировать». Вновь не остался без внимания и вопрос по ковидным койкам. В медучреждениях региона их сегодня развёрнуто 1 372. Новые создаются на базе больницы скорой медицинской помощи имени Семашко. Будет перепрофилирован хирургический корпус. Открыть планируют 200 коек. Как только эти работы завершатся, больница станет многопрофильным ковидным госпиталем. Экстренных и плановых больных будут госпитализировать в областную больницу. На заседании регионального оперштаба отметили, что в ближайшие дни регион стабилизирует поставки лекарственных препаратов. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Росздравнадзор подтверждает, что в ближайшее время будут поставки в рамках 21 миллиона. Поставлена задача обеспечения участия общественных организаций, волонтёров, социальных служб по доставке лекарств тем, кто лечится дома». Завершил работу оперштаб обсуждением запрета на проведение новогодних массовых мероприятий. Детских ёлок в школах и садах не будет, также как и корпоративов. Поздравлять отдельные семьи, нуждающиеся в поддержке, будут индивидуально. А новогоднюю атмосферу в регионе будут создавать тематические украшения на улицах и в общественных местах.





Антон Киселёв



