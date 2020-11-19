четверг 19.11.2020 23:08:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

19:10, 19 ноября 2020 года

Роспотребнадзор: 20% учреждений орловского общепита в той или иной степени нарушают установленные правила

59 штрафов на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей заплатили учреждения и организации за нарушения санитарных норм с апреля по ноябрь. Нарушения были выявлены в результате мониторинга Роспотребнадзора. Из 14 тысяч объектов, проверенных за этот срок, почти 40 % работают с нарушением. В очередном мониторинге принимала участие и наша съемочная группа.


Маски и перчатки на обслуживающем персонале в учреждениях общепита должны быть обязательно. Таковы требования новой действительности. В одном из орловских кафе, где сотрудники Роспотребнадзора провели проверку, выявили несоблюдение масочного режима персоналом. Еще одним нарушением стало отсутствие разметки, определяющей социальную дистанцию. Причем предупреждение об этом нарушении кафе уже получало. 
 
По информации регионального Роспотребнадзора, примерно 20 % учреждений общепита в той или иной степени нарушают установленные правила. Всего же с апреля Роспотребнадзором проверено более 14 тысяч разных объектов и выдано 3,5 тысячи предписаний.
 
Алина Еровенкова, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Проведено 40 внеплановых проверок, которые согласованы с прокуратурой, по 20 проверкам выдано требование прокуратуры о проведении внеплановой проверки, по результатам этих проверок возбуждено 100 дел об административных правонарушениях. 73 протокола уже рассмотрено в судах».
 
Работу над ошибками здесь нужно будет сделать в кратчайшие сроки. А злостных нарушителей - закрывают. Работа 8 учреждений была приостановлена.



Татьяна Тимохина
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.