Роспотребнадзор: 20% учреждений орловского общепита в той или иной степени нарушают установленные правила

59 штрафов на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей заплатили учреждения и организации за нарушения санитарных норм с апреля по ноябрь. Нарушения были выявлены в результате мониторинга Роспотребнадзора. Из 14 тысяч объектов, проверенных за этот срок, почти 40 % работают с нарушением. В очередном мониторинге принимала участие и наша съемочная группа.

Маски и перчатки на обслуживающем персонале в учреждениях общепита должны быть обязательно. Таковы требования новой действительности. В одном из орловских кафе, где сотрудники Роспотребнадзора провели проверку, выявили несоблюдение масочного режима персоналом. Еще одним нарушением стало отсутствие разметки, определяющей социальную дистанцию. Причем предупреждение об этом нарушении кафе уже получало.

По информации регионального Роспотребнадзора, примерно 20 % учреждений общепита в той или иной степени нарушают установленные правила. Всего же с апреля Роспотребнадзором проверено более 14 тысяч разных объектов и выдано 3,5 тысячи предписаний.

Алина Еровенкова, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Проведено 40 внеплановых проверок, которые согласованы с прокуратурой, по 20 проверкам выдано требование прокуратуры о проведении внеплановой проверки, по результатам этих проверок возбуждено 100 дел об административных правонарушениях. 73 протокола уже рассмотрено в судах».

Работу над ошибками здесь нужно будет сделать в кратчайшие сроки. А злостных нарушителей - закрывают. Работа 8 учреждений была приостановлена.