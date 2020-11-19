К Орлу подступила зима

Минусовые температуры сказались на состоянии дорог, а на водоемах образовался первый лед.

Минувшей ночью в Орловской области на дорогах образовалась гололедица. В результате тормозной путь автомобилей увеличился. Только за утро в регионе зарегистрировано 9 ДТП.

В Орле на борьбу с гололедицей вышли 12 коммунальных машин. Они посыпали песко-соляной смесью основные дороги, подъемы и спуски, а также пешеходные переходы.

Минусовые температуры привели и к образованию первого льда на орловских водоемах. А он, как отмечают в МЧС, самый опасный. Поэтому инспекторы ГИМС проводят ежедневные в рейды, раздают памятки, проводят беседы.

В группе риска - дети и рыбаки. В МЧС напоминают: безопасным считается лёд не меньше семи сантиметров толщиной.