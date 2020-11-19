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19:15, 19 ноября 2020 года

К Орлу подступила зима

Минусовые температуры сказались на состоянии дорог, а на водоемах образовался первый лед.


Минувшей ночью в Орловской области на дорогах образовалась гололедица. В результате тормозной путь автомобилей увеличился. Только за утро в регионе зарегистрировано 9 ДТП. 
 
В Орле на борьбу с гололедицей вышли 12 коммунальных машин. Они посыпали песко-соляной смесью основные дороги, подъемы и спуски, а также пешеходные переходы. 
 
Минусовые температуры привели и к образованию первого льда на орловских водоемах. А он, как отмечают в МЧС, самый опасный. Поэтому инспекторы ГИМС проводят ежедневные в рейды, раздают памятки, проводят беседы. 
 
В группе риска - дети и рыбаки. В МЧС напоминают: безопасным считается лёд не меньше семи сантиметров толщиной.



Надежда Невматулина
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