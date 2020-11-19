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19:22, 19 ноября 2020 года

В Орле станет больше детских садов

Администрация областного центра объявила аукционы на строительство двух детских садов. Средства выделяются в рамках нацпроекта «Демография».


Новые учреждения должны появиться на улицах Кузнецова и Ливенской до конца 2021 года. Причем на Ливенской появится первый детский сад. И речь об этом зашла сегодня на совещании губернатора с главами муниципалитетов. Там же отметили, что на уже строящихся садах в Орле не всё гладко.
 
Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «По строительству объекта «Детский сад на улице Планерной» продолжаются вестись медленно работы. С отставанием от графика. Сегодня они обещали выйти на кладку самого детского сада и уже поставить две бригады. Что касается освоения средств - сегодня оно составляет 6,6 миллиона, или 28,5% от аванса».



Антон Киселёв
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