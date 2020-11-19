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19:30, 19 ноября 2020 года Андрей Клычков предпринял попытку разобраться в мусорной проблеме Губернатор провел совещание с главами районов и руководством регионального оператора.





Жалобы на переполненные контейнеры и стихийные свалки поступают к Андрею Клычкову практически со всех уголков Орловщины. Где-то не хватает контейнеров, где-то нет системного подхода к вывозу отходов. Губернатор отметил, что регоператору «Зелёной роще» необходимо наладить контакт со всеми органами и структурами, задействованными в схеме обращения с отходами - от перевозчиков, до глав муниципалитетов.





Антон Киселёв



