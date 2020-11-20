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06:27, 20 ноября 2020 года Эксперты РАНХиГС анализируют последствия пандемического шока для российских регионов Согласно расчетам специалистов, за первое полугодие ситуация в российских регионах существенно ухудшилась. Однако результаты отдельных регионов выглядят по-разному.



«Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...». Эта цитата из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» со временем трансформировалась во фразу «Москвичей испортил квартирный вопрос». Однако в настоящее время ее глубокий внутренний смысл становится более четким и осязаемым. Во-первых, жилищные стандарты в регионах России существенно дифференцируются между собой, и, главное, отличаются от элитного отечественного жилья (например, Рублевка или Котельнической набережной, ставшими именами существительными) и жилья среднего класса в США или европейских странах, не входящих в блок Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и Варшавского договора. В России до сих пор считается нормальным жить несколькими поколениями в одном ограниченном жилом помещении или после вступления в наследство несколькими семьями одного поколения. Во-вторых, разница в уровнях, и, главное, в направлениях поддержки в России и странах «старой демократии» существенно отличаются. Последние события, связанные с карантином и самоизоляцией, поставили перед обществом и властью вопрос о готовности медицины, образования и бизнеса к неожиданным шокам и убедительно показали неоднородность регионов по уровню чувствительности к подобным вызовам. В этой связи особую актуальность приобретают результаты исследования ведущих научных сотрудников Центра пространственной экономики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ирины Гришиной, Андрея Полынева и Анны Шкуропят, опубликованные в научном сборнике «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития» в августе текущего года. Авторы работы «Изменение социально-экономического положения России: территориальные особенности реакции на глобальный кризис» оценили последствия событий первого полугодия 2020 года на состояние субъектов федерации. Согласно их расчетам, за первое полугодие ситуация в российских регионах существенно ухудшилась и интегральный динамический индекс снизился в целом по стране на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако результаты отдельных регионов выглядят по-разному. Среди лидеров выделяются Чукотский автономный округ (1,21), Республика Ингушетия (1,8), Смоленская область (1,03), Магаданская область (1,02), Ханты-Мансийский АО – Югра и Сахалинская область (по 1,01). Эти территории не только не утратили свои экономические позиции, но и нарастили свой потенциал в первом полугодии 2020 года. Однако только 4 из них (Ханты-Мансийский и Чукотский округа, Магаданская и Сахалинская области) в краткосрочном прогнозе улучшат свои показатели в текущем году по сравнению с 2019г. В целом же в 51 субъекте федерации итоги 2020г. будут существенно хуже, чем в прошлом году. Что касается ближайшего окружения Орловской области, то единственным регионом с ожидаемым улучшением социально-экономического положения выступает Липецкая область (плюс 9%). У остальных субъектов прогнозируется спад. В Брянской области на 19%, в Курской – на 11%, в Калужской области – на 8%, в Тульской на 5%, в Воронежской – на 4%. Максимальное ухудшение ожидается в Орловской области - минус 30%. Несмотря на положительную динамику экономической активности в регионе, причинами негативного прогноза для Орловской области стало снижение объемов платных услуг населению на 16,3%, сокращение собственных бюджетных доходов на 8,5% и рост безработицы в 1,54 раза. Профессор кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ольга Попова отмечает, что 2020 год усилил и без того высокую дифференциацию страны по ключевым показателям готовности к экономики и социумов к кризисным ситуациям. Поэтому в депрессивных регионах со слабым экономическим потенциалом целесообразно стимулировать реализацию инвестиционных программ и проектов по созданию производств с высокой добавленной стоимостью, развитию малого и среднего бизнеса. Кроме того, должны быть предусмотрены дополнительные бюджетные трансферты в региональные бюджеты для обеспечения межбюджетного выравнивания и поддержки экономики и социальной сферы территорий. Это позволит активизировать экономическую деятельность и повысить качество жизни местных социумов.





Орловское Информбюро



