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07:32, 20 ноября 2020 года

Сегодня - День педиатра

Этот день отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 1954 года, и основная задача - привлечь внимание к проблемам детей и работе детских врачей.


Самая большая детская поликлиника Орла находится в Заводском районе. Там работают 36 педиатров и 22 из них участковых, включая филиал. 
Большая часть педиатров, работающих в поликлинике № 1 - молодые врачи. И опыт им передает начмед Альбина Богатыренко, которая лечит маленьких пациентов уже больше 40 лет. 
 
Альбина Богатыренко, заместитель главного врача детской поликлиники Заводского района г. Орла: «Педиатр служит маленькому пациенту. Он должен обладать хорошими знаниями, умением, для того чтобы сохранить здоровье маленького пациента».
 
И сегодня во всех детских поликлиниках Орла пройдут торжественные мероприятия, где педиатры услышат слова благодарности и получат награды за свой труд.



Елена Литинская
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