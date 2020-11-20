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08:15, 20 ноября 2020 года Четыре орловские старшеклассницы стали победительницами Всероссийского конкурса «Большая перемена» Они получили в подарок сертификат на серьезную сумму. А сегодня школьницам вручат еще подарки и от областного департамента образования.





В конкурсе «Большая перемена» принимали участие более миллиона школьников. Орловскую область представляли 1 654 участника, финалистами стали 8 школьниц. Победили - четверо. Все они учащиеся 11-х классов. Девочки получили по сертификату на миллион рублей, который можно потратить на учебу, жилье или на организацию бизнеса. И еще, благодаря этому конкурсу, участники приобрели уверенность в своих силах.





Мария Семак



