Ученики Оптушанской средней школы Орловского района станут кадетами-спасателями

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08:54, 20 ноября 2020 года
Ученики Оптушанской средней школы Орловского района станут кадетами-спасателямиПрисягу они примут сегодня.
Школьники получат возможность освоить навыки действий в экстремальных ситуациях и правила оказания помощи пострадавшим. Они поклянутся быть готовыми придти на выручку другим людям, умело действовать при чрезвычайных ситуациях.
Ребята в оранжевой форме с символикой МЧС России пополнят ряды достаточно масштабной организации - сегодня кадетские классы есть во многих школах области.
Мария Семак