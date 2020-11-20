Ученики Оптушанской средней школы Орловского района станут кадетами-спасателями

Присягу они примут сегодня.

Школьники получат возможность освоить навыки действий в экстремальных ситуациях и правила оказания помощи пострадавшим. Они поклянутся быть готовыми придти на выручку другим людям, умело действовать при чрезвычайных ситуациях.



Ребята в оранжевой форме с символикой МЧС России пополнят ряды достаточно масштабной организации - сегодня кадетские классы есть во многих школах области.