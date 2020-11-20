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09:25, 20 ноября 2020 года В Орле откроются елочные базары Предполагается, что будет работать 31 площадка.





Из предложенных мэрией 31 площадки еще свободны 18 территорий. На остальные 13 площадок претенденты уже есть. Аукцион пройдёт 25 ноября. Выиграет тот, кто предложит наиболее высокую цену лота. Срок аренды — с 15 по 31 декабря.





Мария Семак



