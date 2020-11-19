Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Занятия - дистанционно, очно - только демонстрационные экзамены. Учреждения СПО вслед за вузами расходятся по домам. Какие еще решения приняты на оперштабе?





- Почему не все кафе и рестораны соблюдают новые правила? Что грозит нарушителям санитарного законодательства? Мы отправились в рейд.





- Слетелись в Орёл. Сегодня дан старт сразу трем всероссийским соревнованиям по бадминтону.



