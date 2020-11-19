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21:20, 19 ноября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Занятия - дистанционно, очно - только демонстрационные экзамены. Учреждения СПО вслед за вузами расходятся по домам. Какие еще решения приняты на оперштабе?
- Почему не все кафе и рестораны соблюдают новые правила? Что грозит нарушителям санитарного законодательства? Мы отправились в рейд.
- Слетелись в Орёл. Сегодня дан старт сразу трем всероссийским соревнованиям по бадминтону.
Вести-Орёл