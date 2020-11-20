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10:41, 20 ноября 2020 года В аварии в Орловской области пострадали водитель и пассажир «Газели» ДТП произошло накануне в 09:35.





Столкновение двух автомобилей случилось на 185 километре автодороги Калуга – Орел. Выезжая на главную трассу со стороны деревни Паюсово, водитель «Газели» не уступил дорогу потоку и столкнулся с «Фольксвагеном». Травмы получил молодой мужчина и его пассажирка 1995 года рождения. Оба пострадавших находились в отечественном автомобиле.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



