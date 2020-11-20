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10:44, 20 ноября 2020 года В перевернувшемся «Понтиаке» в Орловской области пострадали две женщины ДТП произошло вчера в 10:00.





Автолюбительница, находясь за рулем американского автомобиля, потеряла над ним управление и съехала в кювет, где машина перевернулась. Травмы получили водитель и её пассажирка – они обе ровестницы, 1987 года рождения. Авария произошла на 176 километре автодороги «Калуга – Перемышль – Белев – Орел».



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



