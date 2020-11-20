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10:46, 20 ноября 2020 года В Орле под колеса «Шевроле» попала школьница ДТП произошло накануне в 20:35.





Девочка 2005 года рождения решила перейти дорогу в районе дома № 19 по Наугорскому шоссе, но решила сделать это в неположенном месте, хотя зебра находилась совсем рядом. В результате школьницу сбил проезжающий «Шевроле Круз», она получила травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



