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10:47, 20 ноября 2020 года В Орловской области осталось построить ещё пять ФАПов На прошлой неделе в эксплуатацию был сдан ещё один фельдшерско-акушерский пункт.





Речь идет об объекте здравоохранения в селе Знаменское Свердловского района. Таким образом, с начала года уже сдано 38 ФАПов из 43 запланированных в 2020-м.



Оставшаяся пятерка появится в Троснянском, Покровском, Шаблыкинском, Корсаковском и Кромском районах. Работы там продолжаются, как и монтаж врачебной амбулатории в селе Бараново Ливенского района – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



