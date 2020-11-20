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10:51, 20 ноября 2020 года В Орловской области прибавилось 139 случаев коронавируса, 3 – летальных Всего за период пандемии заразилось 14 634 орловца, выздоровело – 11 601.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 855 человек.



За сутки COVID-19 победили 215 жителей региона, количество смертей от новой болезни увеличилось на 3 – всего в области летальный исход был зафиксирован 178 раз.



В стране выявлено 24 318 новых фактов заболевания COVID-19, за все время пандемии в России подтвердилось 2 039 926 случаев заражения. В данный момент лечатся 453 201 гражданин. Выздоровело 24 758 россиян, всего – 1 551 414. Скончался 451 человек, за все время разгула коронавируса – 35 311.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.





Артём Ежаков



