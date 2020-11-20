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11:13, 20 ноября 2020 года

В Орловской области отчитались в освоении средств на национальные проекты

Новые данные прозвучали накануне на совещании с главами муниципальных образований.


По состоянию на вчерашний день следующие районы региона освоили деньги, выделенные на национальные проекты в этом году: Верховский, Должанский,

Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский, Кромской, Малоархангельский, Мценский, Новосильский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Хотынецкий и Шаблыкинский.

Более 70% потрачено в Ливнах, Новодеревеньковском, Орловском, Урицком, Ливенском, Дмитровском и Глазуновском районах.

На данный момент Орловская область из этих денег освоила 4 миллиарда 400 миллионов рублей из выделенных ей 6 миллиардов 200 миллионов.
Что касается реализации муниципальных проектов, то в этом году бюджет на их реализацию составляет 2 миллиарда 100 миллионов – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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