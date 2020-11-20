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11:29, 20 ноября 2020 года Орловцам, владеющим оружием, до 1 декабря необходимо продлить лицензии О порядке оформления документов на оружие в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области Сергей Подчерняев.











Антон Киселёв



