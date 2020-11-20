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11:36, 20 ноября 2020 года Фольклор и сказки - в Орловском музее изобразительных искусств В музее изобразительных искусств открылись сразу две выставки. Одна из них в память орловского художника Евгения Чистова. На ней работы художника, которые хранятся в частных коллекциях, и выставляются впервые. А вторую выставку посвятили произведениям народного, декоративно-прикладного и графического искусства. И всех их объединяют фольклор и сказки. Эва Стасюлевич продолжит.





Не одно поколение детей выросло на книгах с чудесными иллюстрациями Юрия Васнецова. Еще при жизни его называли классиком детской литературы. Художником-иллюстратором стала и его дочь. Ее автолитографии на темы сказок Бажова, тоже есть на выставке. Как отметила куратор выставки Татьяна Тимашева, работы, представленные на выставке, принадлежат мастерам, которые «впитали в себя очень много русского, национального, самого светлого и чистого».



Здесь можно увидеть и палехскую знаменитую лаковую роспись, и оригинальную народную глиняную игрушку - курскую, костромскую, дымковскую, чернышенскую. Эти традиционные образы всегда передают гармоничное ощущение радости и красоты. Куклу, сделанную своими руками, в дар музею передала заслуженный работник культуры, певица Александра Семенова. Национальный колорит разных народностей нашей страны широко представлен в иллюстрациях к сказкам.



В соседнем зале музея расположилась еще одна монографическая выставка произведений Евгения Чистова. Художник родился в Орле, много лет прожил в Ташкенте, но в 90-х вернулся на родину. На выставке представлено 111 его произведений - живопись и графика. Уникальность выставки в том, что многие работы представлены впервые после смерти художника.



Инициатором вернисажа стал член Союза художников России, орловский художник-график Вячеслав Ромашов. Он племянник Чистова, и в семье сохранились все его работы.



Кроме того, на выставке состоялась презентация книги воспоминаний современников о Евгении Александровиче Чистове.



Вячеслав Ромашов, художник, племянник Е.А.Чистова: «Кроме воспоминаний там много разных иллюстраций, иллюстрации рисунков, которые никогда Евгений Александрович не выставлял, выставлял он в основном живопись, но здесь рисунки, которые заслуживают внимания, потому что рисовальщик он был виртуозный».

Графика и рисунок Чистова действительно безупречны - плавные линии, и удивительная точность. Живопись представлена в основном орловским периодом, но жизнь в Ташкенте оставила яркий цветовой след в его палитре, и восточный колорит присутствует на многих картинах. Очень много автопортретов создают живое присутствие автора. Они созданы в разное время и передают жизнерадостный и веселый нрав художника. Последняя прижизненная выставка Чистова состоялась в 2014 году, а нынешняя - дань памяти нашему талантливому земляку.





Эва Стасюлевич



