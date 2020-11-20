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11:39, 20 ноября 2020 года

В Орле стартовала серия всероссийских турниров по бадминтону

Всего их три: «Встающие на крыло», «Орленок», «Альтаир Кап». В соревнованиях участие принимают как опытные спортсмены, так и самые юные любители бадминтона. С ними пообщалась Анастасия Дорохова.


В первый день соревнований присутствовал Герой России, президент Орловской областной федерации бадминтона Александр Мисуркин. Мы поинтересовались, каково ему - человеку, привыкшему много времени проводить в скафандре, - дышится в маске.

Александр Мисуркин, Герой России, президент Орловской областной федерации бадминтона: «Как и каждому из нас, если что-то тебе в жизни тяжело, меняй, если можешь изменить. Если не можешь - находи в этом плюс. Плюс я нашел - на улице даже теплее в маске».

Новые реалии диктуют новые правила. В том числе и для спортивных соревнований. «Встающие на крыло», «Орленок», «Альтаир Кап» - турниры, ставшие для нашего города традиционными. Год назад соревнования открыли парадом и приветствием космонавтов с борта МКС. В этот раз собрания отменены, но яркий момент турнира сохранили – видео с добрыми словами от участников экспедиции на МКС опубликовали в социальных сетях.

Анатолий Иванишин, летчик-космонавт: «Здравствуйте, уважаемые спортсмены, тренеры, судьи. Бадминтон присутствует в нашей физической подготовке со времен Юрия Алексеевича Гагарина и первого набора космонавтов. Мы рады развитию этого вида спорта в нашей стране в целом и на Орловщине в частности. Поздравляем вас с открытием всероссийских юношеских турниров «Встающие на крыло» и «Орленок». Желаем всем участникам стать сильнее, увереннее в своих силах, а тем, кто тренировался больше всех, победы».

За победой в Орел приехали 200 спортсменов из 35 регионов России. Заявлялось больше, но вмешалась пандемия. Те, кто все-таки расчехлил свои ракетки, соблюдают все правила безопасности. Да и тяга к спорту сильнее любых болезней. Первыми на орловские площадки вступили совсем юные спортсмены - те, кто только «встает на крыло» в бадминтоне. Среди них Мария Кружкова, Тамара Рыманова, Мария и Богдан Назаровы. Кстати, у Богдана есть и дополнительная мотивация – впереди Чемпионат России. Помимо тренировок Богдан проводит спарринги и со своей младшей сестрой.

В составе судейского корпуса есть ребята из Индии. И не случайно – именно эта страна считается родиной бадминтона. Спорт у рефери в крови. Да и о пользе для здоровья Виджэ Марканде знает хорошо - он будущий медик.

Виджэ Марканде, судья (Индия): «Спорт - это очень хорошо. Я советую всем заниматься спортом. Каждый день можно один час уделять спорту. Бадминтон хорош для всего: руки, ноги, кардио. Все тело работает».

Соревнования продлятся до 24 ноября. Последними в борьбу за награды вступят взрослые спортсмены. Зрителей на турниры не пускают, но поддержать своих можно и на расстоянии.


Анастасия Дорохова
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